Mercato due ruote accelera: vendite +14,8% ad aprile, scooter +23% e moto +3,6%. Bene l'elettrico grazie agli incentivi

Nonostante le incertezze geopolitiche e le difficoltà di lettura del dato statistico, causate dai rimbalzi tecnici legati alla fine dell’omologazione Euro 5 che hanno caratterizzato la prima metà del 2025, nel complesso il mercato delle due ruote a motore mostra un buon andamento, registrando una crescita vicina al 15%. Secondo i dati di Ancma, associazione nazionale ciclo, motociclo e accessori, parte di Confindustria, il mese scorso il mercato delle due ruote a motore ha visto i volumi aumentare del 14,82% (ad aprile perdeva 5 punti percentuali) con 44.359 veicoli venduti. Bene gli scooter, che segnano una crescita del 23,25% e 25.971 unità; discreto il risultato delle moto, che incassano un +3,65% e 17.055 mezzi targati, e in ripresa anche i ciclomotori, che crescono di 20,42 punti percentuali e 1.333 unità. Il primo quadrimestre chiude con 129.160 registrazioni e una crescita del 14,80%.

Anche per effetto dei risultati di aprile, si amplia il divario tra gli scooter e le moto, con i primi che mettono sul mercato 72.357 veicoli e crescono del 17,60%, mentre le seconde si fermano a 52.705 unità e 10,41% punti percentuali di crescita (gli scooter rappresentano ormai il 58% del targato, solo due anni fa si fermavano al 52%); infine i ciclomotori, che recuperano un quarto del loro mercato (+26,33%) e mettono in strada 4.098 mezzi. Per quanto riguarda le alimentazioni, rimangono in territorio positivo le due ruote elettriche, che beneficiano della coda degli incentivi Ecobonus, ma con un mercato a due velocità, che cresce per le moto (+150%) e flette nel caso di ciclomotori (-5,21%) e scooter (-3,57%). Nel cumulato annuo il settore cede 6,56 punti percentuali e registra 2.293 unità. In affanno il mercato dei quadricicli, che ad aprile cala del 33,81% e 1.306 veicoli venduti.