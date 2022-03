Mercato Europa a 26, in febbraio boom vendite Suv elettrici. Fiat 500e avanza dietro Tesla. Bene anche Hyundai e Kia

In febbraio le immatricolazioni europee di modelli a basse emissioni (Bev, Phev, Hydrogen) sono aumentate del 77% rispetto allo stesso mese del 2021, sostenute soprattutto dai veicoli 100% elettrici che sono stati il 56% di questa domanda totale. Lo riferisce JATO Dynamics che ha analizzato i dati nei 26 mercati Ue, rilevando tra l’altro che a spingere il successo dei Bev sono soprattutto i suv, che sono stati il 51% di tutte le immatricolazioni. Questa tipologia di veicolo continua a trainare il mercato generale, con il 49% della domanda totale. JATO Dynamics fa notare che le immatricolazioni del nuovo nella Ue 26 sono diminuite del 5,4% in febbraio scendendo a 794.576 unità e portando il decremento da inizio anno al 3,8% con 1.607.321 unità complessive. «I risultati del mese scorso hanno segnato il volume più basso registrato a febbraio da quattro decenni - ha commentato Felipe Munoz, global analyst di JATO Dynamics - Il mercato è stato storicamente caratterizzato da volumi elevati e margini bassi, ma stiamo iniziando a vedere questo cambiamento al contrario».

Il riferimento è evidente: le Case automobilistiche, penalizzate dalla carenza di microprocessori e dalla crescita dei prezzi di energia e materie prime, preferiscono produrre modelli ad elevato valore aggiunto e molto richiesti dal mercato, piuttosto che puntare su quelli di fascia bassa. Ne è appunto un esempio il ruolo dei suv e dei crossover all’interno delle vendite in febbraio. «Senza l’arrivo di suv elettrici competitivi - precisa Munoz - il segmento Bev sembrava destinato a rimanere un mercato di nicchia in Europa. Ma grazie agli investimenti dei costruttori su questi veicoli, la domanda continua a crescere, contribuendo a compensare le sfide attualmente affrontate dal settore». Il mercato europeo dei modelli elettrici è guidato da Tesla che a febbraio ha raggiunto una quota del 18,1%, davanti al Gruppo Volkswagen che si è assicurato il 17,6% contento tutti i suoi marchi. Ma se consideriamo solo la marca Volkswagen - fa notare JATO Dynamic - è di rilievo il sorpasso operato dalla due coreane Hyundai e Kia che hanno conquistato rispettivamente la seconda e la terza posizione nella classifica per brand, appunto dietro a Tesla. Tra i modelli elettrici puri, dopo le due Tesla già segnalate, nella Top Ten di febbraio si è piazzata al terzo posto - con una crescita del 74% - la Fiat 500e, seguita dal terzetto ‘ad alta tensionè costituito da Kia Niro, Hyundai Ioniq 5 e Hyundai Kona. Nella Top Ten ‘generalè, cioè con tutte la alimentazioni Volkswagen Golf è tornata nella prima posizione con oltre 15.000 unità, seppure in calo del 6% rispetto a febbraio 2021.

In questa speciale classifica solo Peugeot 3008 e Hyundai Tucson hanno registrato una crescita a febbraio e, tra gli ultimi lanci, positivo l’andamento di Renault Arkana (il terzo modello della Losanga più venduto) e la Hyundai Ioniq 5 che ha superato Volkswagen ID.4 e Skoda Enyaq. Nella classifica generale per modello Ue 26, dietro alla nuova leader Golf si è piazzata in febbraio la Peugeot 208 (staccata di meno di 400 unità) mentre al terzo posto si è confermata con tutta la sua potenzialità Dacia Sandero, in crescita del 5% rispetto al febbraio 2021. Nella Top Ten Stellantis occupa ben 6 posizioni (Panda è ottava assoluta) con un ottimo andamento per Peugeot 2008, +11%. Passando all’analisi JATO Dynamics per il segmento Phev, la leadership va a Stellantis con Peugeot 3008 (+41%) pur inseguita da Ford Kuga che continua a performare, come dimostra il +46% rispetto ad un anno fa. Positivo l’inserimento della novità Hyundai Tucson ibrido plug-in, subito all’ottavo posto.