Mercato Europa: a gennaio continua la corsa di Byd (+165% e 1,9% quota), frenano le vendite di Tesla (-17%) e Saic (-1,8%)

Continua anche a gennaio 2026 la forte crescita delle immatricolazioni di Byd in Europa (Eu27+Efta+Uk). Il gruppo cinese, secondo i dati Acea, ha aperto l'anno con un +165% a 18.242 unità e una quota di mercato salita all'1,9% dallo 0,7%. Nella sola Unione europea, le immatricolazioni sono state 13.982 (+175,3%) e quota di mercato all'1,7% dallo 0,6%.

Persiste, invece, la debolezza di Tesla. In Europa, a gennaio, la casa automobilistica che fa capo a Elon Musk ha avuto 8.075 immatricolazioni, in calo del 17%, con quota di mercato scesa allo 0,8% dall'1%. Va meglio nell'Unione europea, le immatricolazioni sono state 7.187, con un limitato calo dell'1,6% e quota di mercato stabile allo 0,9%.

Tra i gruppi cinesi commercializzati in Europa, Saic Motors frena: -1,8% a 19.254 immatricolazioni a gennaio 2026 e quota stabile al 2%. Nell'Ue, -0,8% a 13.790 unità e quota stabile all'1,7%.