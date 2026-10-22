Mercato europeo dell'auto +10,2% a settembre, nei 9 mesi +6,3% e quota elettriche a 22,7%

A settembre in Europa occidentale (Ue, Paesi Efta e Regno Unito) sono state immatricolate - secondo i dati Acea, l'associazione dei costruttori europei - 1.363.210 auto, il 10,2% in più dello stesso mese del 2025. Nei nove mesi le immatricolazioni sono state 10.555.351, con una crescita del 6,3% sull'analogo periodo dell'anno scorso. Da inizio anno le elettriche immatricolate in Ue sono 1.931.46, il 22,7% del mercato e sono la seconda motorizzazione più scelta. Stellantis ha venduto a settembre 172.977 auto, il 4,5% in più, con una quota di mercato del 12,7% contro il 13,4% di un anno fa. Il totale da inizio anno è di 1.533.540, in crescita del 4,7%, con la quota in calo dal 14,8% al 14,5%.

«Le immatricolazioni di auto elettriche stanno crescendo a ritmi sostenuti, un segnale positivo. Tuttavia, la quota di mercato deve più che raddoppiare in meno di quattro anni affinché i costruttori possano rispettare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 fissato per il 2030», commenta Sigrid de Vries, direttrice generale dell'Acea. «Mantenere semplicemente il ritmo attuale non sarà sufficiente. La crescita deve accelerare, sostenuta da condizioni favorevoli alla diffusione delle auto elettriche. Mentre le istituzioni dell'Ue stanno negoziando proprio in queste settimane gli standard sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni, i legislatori devono concordare un percorso flessibile e realistico per il raggiungimento degli obiettivi al 2030, che tenga conto delle condizioni del mercato e dello stato di avanzamento delle misure necessarie a sostenere la transizione». Tre dei quattro maggiori mercati Ue, che rappresentano complessivamente il 64% di tutte le immatricolazioni di auto elettriche a batteria, hanno registrato una forte crescita: Francia (+79,1%), Germania (+58,1%) e Danimarca (+40,3%). Anche il Belgio ha segnato un aumento più contenuto, pari al 15,7%.

In crescita anche le auto ibride salite nell'Ue a 3.090.530 unità, sostenute da Italia (+20,8%) e Spagna (+20,5%), a fronte di incrementi più contenuti in Germania (+4,9%) e Francia (+0,6%). Nel complesso, i modelli ibridi-elettrici hanno rappresentato il 36,3% del mercato totale Ue. Le immatricolazioni ibride plug-in hanno raggiunto quota 860.257 unità nel periodo gennaio-settembre 2026. Questa tendenza è stata trainata dall'aumento dei volumi in mercati chiave come Italia (+72,4%), Spagna (+34,7%) e Germania (+13,7%). Le ibride plug-in rappresentano il 10,1% delle immatricolazioni nell'Ue, in aumento rispetto al 9% dello stesso periodo del 2025. Le immatricolazioni di auto a benzina hanno continuato a diminuire, registrando un calo a fine settembre del 19,1%, con flessioni significative in tutti i principali mercati europei. La Francia ha segnato la contrazione più marcata, con un crollo dei volumi del 36,1%. Anche gli altri mercati hanno registrato perdite a doppia cifra: Germania (-22,7%), Spagna (-19%) e Italia (-16,4%).