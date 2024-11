Mercato europeo dell'auto quasi fermo a ottobre, +0,1%. Acea, nei dieci mesi la crescita è dello 0,9%

E' quasi fermo il mercato europeo dell'auto. Nel mese di ottobre sono state immatricolate nell'Europa Occidentale (Ue+Efta+Uk) - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - 1.041.672 vetture con un incremento dello 0,1% rispetto allo stesso mese del 2023. Dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono 10.821.299, con un segno positivo dello 0,9% sull'analogo periodo dell'anno scorso. La Spagna ha guidato la classifica con una solida crescita del 7,2%, mentre la Germania è rimbalzata con un aumento del 6% dopo tre mesi di declino. Sono stati registrati cali sia in Francia (-11,1%) che in Italia (-9,1%). A fornire i dati è l'Acea, l'associazione dei costruttori europei di automobili. Nei dieci mesi dal 2024 , le immatricolazioni di auto nuove sono rimaste stabili (+0,7%), raggiungendo gli 8,9 milioni di unità. I ​​mercati di Spagna (+4,9%) e Italia (+0,9%) hanno registrato andamenti positivi, mentre si sono registrati cali in Francia e Germania (rispettivamente -2,7% e -0,4%). Inoltre, secondo quanto rileva Acea, le immatricolazioni di auto elettriche a batteria sono aumentate del 2,4% a 124.907 unità nell'ottobre 2024. Tuttavia, il volume di mercato da inizio anno è rimasto inferiore del 4,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con una quota di mercato totale al 14,4%. Questo calo è stato determinato principalmente da una significativa diminuzione delle immatricolazioni in Germania (-26,6%). Le immatricolazioni di auto ibride plug-in sono diminuite del 7,2% il mese scorso, dopo i cali significativi in ​​Francia (-26,9%) e Italia (-24,9%).

A ottobre, le ibride plug-in hanno rappresentato il 7,7% del mercato automobilistico, in calo rispetto all'8,4% dell'anno scorso. Anche i volumi da inizio anno sono diminuiti, con una diminuzione del 7,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le immatricolazioni di auto ibride elettriche sono aumentate del 17,5% a ottobre, con una quota di mercato salita al 33,3%, rispetto al 28,6% dell'ottobre scorso, superando per il secondo mese consecutivo le immatricolazioni di auto a benzina. Sempre ad ottobre le vendite di auto a benzina sono diminuite complessivamente del 6,8%. La Francia ha registrato il calo più ripido, con immatricolazioni in calo del 32,7%, seguita dall'Italia con un calo del 10,1%. La Spagna ha registrato un calo più modesto dell'1,6%, mentre la Germania è stata l'unico mercato importante a mostrare una crescita, con immatricolazioni di auto a benzina in aumento del 3,7%. Le auto a benzina ora rappresentano il 30,8% del mercato, in calo rispetto al 33,4% nello stesso mese dell'anno scorso. Il mercato delle auto diesel è sceso del 7,6%, con una quota di mercato del 10,9% lo scorso ottobre. Nel complesso, sono state osservate diminuzioni in quasi due terzi dei mercati dell'Ue.