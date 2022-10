Mercato auto Germania, in settembre elettrificate oltre il 50%. Polestar cresce in tripla cifra, Alfa Romeo del 45,8%

BERLINO – In settembre il 50,1% delle auto nuove immatricolate in Germania era elettrificato (112.822): il 19,7% era completamente a zero emissioni (più del diesel che, seppur in ripresa, +21,8%, ha rappresentato il 17% dei volumi) e il 30,4% ibrido o plug-in. Il mercato tedesco accelera nella svolta, che risulta evidente anche dalla media delle emissioni di Co2, scesa di un altro 4,5% a meno di 107 g/km (106,6). Lo scorso mese sono state consegnate 224.816 vetture nuove con un aumento del 14,1% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Il bilancio dall'inizio dell'anno resta tuttavia negativo: -7,4% con poco meno di 1,868 milioni di macchine targate. Volkswagen si è confermato il marchio più venduto e ha fatto registrare una crescita importante, doppia rispetto alla media (+30,2%): un'oscillazione non indifferente per un costruttore generalista di volume che nei primi 9 mesi continua peraltro a viaggiare in negativo (-13%). Nel mese hanno fatto registrare aumenti significativi molti marchi, anche la sola Polestar è andata in tripla cifra (+114,5% con lo 0,3% di quota e un +111% nel 2022).

Tesla si è attestata a +73,7%, Dacia a +71,9% (terzo brand come percentuale di crescita nel corso dell'anno, +47,9%, poco dietro a Tesla), Audi a +71,8% con l'8,1% di penetrazione da inizio anno, Ds a +64,8%, Skoda a +53,4%, Land Rover a +48%, Mercedes a +46,1% e Alfa Romeo a +45,8% (anche +2,2% nell'intero 2022). Tra gennaio e settembre ci sono sempre diversi marchi in forte sofferenza in Germania: smart (-50,2%), Suzuki (-45%), Renault (-31,6%) e Jaguar (-29,7%).

La quota delle auto aziendali – alle quali il ministro della finanze, il liberale Christian Lindner, valuta di sottrarre una serie di benefici fiscali (una parte di quelli che invece chiedono le associazioni dei costruttori che operano in Italia) – è stata del 63,2%, con un aumento di poco inferiore alla media del mercato.