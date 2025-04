Mercato Italia, a marzo boccata d'ossigeno: +6,22 %. Bene Tesla: +51,33%, stabile Stellantis

Dopo i ribassi dei mesi precedenti, torna il segno più per il mercato dell’auto in Italia. A marzo, stando ai dati comunicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 172.223 autovetture, con una variazione di +6,22% rispetto a marzo 2024, quando ne erano state immatricolate 162.140 (a febbraio erano state immatricolate 137.922 autovetture, con una variazione di -6,28% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso). Nei primi tre mesi dell’anno sono state immatricolate 443.906 vetture, in discesa dell’1,64% rispetto alle 451.320 del periodo gennaio-marzo 2024.

A marzo le immatricolazioni di Tesla in Italia hanno invertito la rotta rispetto al mese precedente, con un balzo del 51,33% a 2.217 vetture vendute. La quota di mercato del gruppo fondato da Elon Musk è dell'1,29%. Il rialzo consente di recuperare, anche se non completamente, il calo di febbraio (-54,46%), mentre in gennaio le vendite erano salite dello 0,99%. Resta comunque negativo il bilancio dei primi tre mesi dell’anno, con 3.469 immatricolazioni, in discesa del 6,75% rispetto allo stesso periodo del 2024. A dicembre scorso erano salite del 38,35%, ma nell’intero 2024 le immatricolazioni del colosso delle auto elettriche erano scese del 5,91%.

Dopo i ribassi di gennaio e febbraio, in marzo si sono stabilizzate le vendite di Stellantis in Italia, con la nota positiva che la quota di mercato è rimasta sopra il 30%. Il mese scorso il gruppo, che ha fatto peggio rispetto al resto del mercato (+6,22%), ha messo a segno 52.254 registrazioni, sostanzialmente invariate rispetto alle 52.280 unità dello stesso mese del 2024. A febbraio erano diminuite del 14,1%. A marzo Stellantis aveva una quota del 30,3% del mercato italiano, contro il 32,2% dello stesso mese del 2024. Nei primi tre mesi dell’anno, Stellantis ha immatricolato 135.762 vetture, in calo del 9,8% rispetto alle 150.431 dello stesso periodo del 2024. In gennaio-marzo, la quota di mercato è del 30,6% (da 33,3%). Questi i dati sulle immatricolazioni auto elaborati da Stellantis su fonte Dataforce.