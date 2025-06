Mercato moto, ancora una flessione: -2% a maggio. Bene gli scooter +9,44%, due ruote elettriche salgono dell’8,12%

Ancora un segno meno per il mercato delle due ruote a motore in Italia, con un ribasso del 2,03% a 44.704 veicoli in maggio. Stando ai dati diffusi da Confindustria Ancma, si vede comunque un recupero rispetto al -5,22% del mese precedente. La ripresa è trainata dal segmento degli scooter con un +9,44%, pari a 25.335 mezzi targati. Ancora in affanno le moto che, anche per effetto del confronto con un maggio 2024 particolarmente brillante, registrano una perdita del 13,37% a 17.899 veicoli immatricolati. Non decolla, infine, il mercato dei ciclomotori, che registrano una flessione del 19,19% a 1.470 unità. Nei primi cinque mesi dell'anno, si riduce ancora il passivo del mercato due ruote che, nel confronto con il 2024, si attesta a -8,36% e 157.206 unità vendute. Coerentemente con il dato mensile, è il segmento degli scooter che fa registrare la migliore performance: per la prima volta dall’inizio dell’anno il mercato torna in territorio positivo con una crescita dell’1,59% e 86.849 veicoli targati. Ancora a doppia cifra il passivo delle moto che registrano un calo del -16,87% pari a 65.641 mezzi.

Perdono infine un terzo del loro mercato i ciclomotori (-33,57%), che registrano solo 4.716 unità. Sfrutta la coda degli incentivi Ecobonus il mercato delle due ruote elettriche che incassano a maggio un incremento dell’8,12% e mettono in strada 1.092 veicoli. Il segmento che segna la migliore performance è quello dei ciclomotori, che, in controtendenza rispetto ai cinquantini termici, registrano una crescita dell’8,07% e 348 unità. Nonostante due mesi consecutivi di segno più, il mercato a zero emissioni sconta, nei primi cinque mesi dell’anno, un passivo del 12,70% pari a 3.554 unità. Da segnalare infine che, dopo un aprile di crescita a doppia cifra, torna in negativo il mercato dei quadricicli, che lasciano sul terreno 1,41 punti percentuali per un totale di 2.232 veicoli registrati. Opposto l’andamento dei quadricicli a motorizzazione termica, che flettono del 47,55% e 289 unità, e dei quadricicli elettrici che registrano un incremento del 13,43% e 1.943 unità. Nei primi cinque mesi dell’anno il mercato delle minicar si mostra stabile rispetto allo stesso periodo del 2024, con una crescita dello 0,72% e 7.839 unità.