Mercato usato, a luglio l'auto di 2^ mano torna in leggero calo: -1,7%. Lombardia al 15,9% di quota, Lazio al 10%

Nel mese di luglio il mercato dell'auto usata segna una nuova leggera flessione: con 489.551 trasferimenti di proprietà (dati Unrae in attesa di consolidamento), il mese registra un -1,7% rispetto ai 498.217 di luglio 2025. I trasferimenti netti perdono il 3,9%, mentre le minivolture segnano un +1,2%. I primi 7 mesi archiviano un incremento dell'1,2% con 3.368.560 trasferimenti (+2,0% sul 2019). Nel mese, il diesel conferma la prima posizione con il 39,2% di quota, ma in calo di 2 punti su luglio 2025 (38,5% nei 7 mesi); il motore a benzina cede 0,7 punti e si ferma in seconda posizione al 37,5% (38,6% nel cumulato).

Le ibride confermano una crescita sostenuta, toccando il 13,0% nel mese (12,4% in gennaio-luglio); seguono Gpl e metano rispettivamente al 5,4% e 1,9% nel mese (5,5% e 2,0% nei 7 mesi); Bev e plug-in salgono all'1,2% e 1,7% in luglio (1,4% e 1,7% nel cumulato). Tra le regioni sul podio al primo posto troviamo stabile la Lombardia al 15,9% di quota e al secondo il Lazio al 10%.