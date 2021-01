Mercato usato, a novembre frenata auto ma crescono moto. -9,5% per le quattro ruote ma + 11,4% per le moto

ROMA - Segno meno a novembre per il mercato dell’ usato nel settore delle quattro ruote. Secondo l’analisi firmata ACI, Dopo 5 mesi di costante crescita i passaggi di proprietà di autovetture, al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), hanno chiuso il bilancio di novembre con un decremento del 5% rispetto all’analogo mese dell’anno precedente. Bilancio ancora peggiore in termini di media giornaliera, considerata la presenza a novembre 2020 di una giornata lavorativa in più: -9,5%. Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 169 usate nel mese di novembre e 187 nei primi undici mesi dell’anno. Prosegue invece il trend positivo nel settore delle due ruote di seconda mano.

I passaggi di proprietà di motocicli, depurati dall’effetto distorsivo delle minivolture, hanno fatto registrare a novembre una crescita mensile dell’11,4% (a causa della giornata lavorativa in più, tuttavia, la media giornaliera si riduce a +6,1%). Il mercato dell’ usato nei primi undici mesi del 2020 resta ancora nel suo complessivo in terreno negativo, evidenziando cali dei passaggi di proprietà netti del 14,6% per le autovetture, del 3,2% per i motocicli e del 12,2% per tutti i veicoli. Per quanto riguarda le prime iscrizioni il mese di novembre conferma i trend generali già evidenziati lo scorso mese: in forte contrazione le vendite mensili di auto a benzina (-28,7%), mentre quelle delle auto diesel calano in misura inferiore (-16,9%); sempre in deciso aumento al contrario le prime iscrizioni di auto ibride ed elettriche (+322% elettriche, +309% ibride a benzina e +33,8% ibride a gasolio).

Da segnalare l’aumento delle incidenze delle elettriche e ancora di più delle ibride a benzina, che sono passate da novembre 2019 a novembre 2020 rispettivamente dallo 0,8% al 3,3% e dal 4.8% al 20,2%. Analoghi trend mensili di crescita a tre cifre si riscontrano per le alimentazioni «green» anche sul mercato dell’ usato, sia per quanto riguarda i trasferimenti netti sia per le minivolture, anche se le quote percentuali restano ancora inferiori o prossime all’1%. I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile «Auto-Trend», l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it .