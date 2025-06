Mercato usato, ancora in crescita l'auto di seconda mano in Italia: ad aprile +3,9%. Aumenta la quota delle ibride: 9,8%

Ancora un segno positivo ad aprile per il mercato dell’auto usata: con 461.419 trasferimenti di proprietà (dati in attesa di consolidamento), nel mese si registra l’ottava crescita consecutiva, con un +3,9% rispetto ai 443.893 di aprile 2024 (-1,2% sul 2019). I trasferimenti netti crescono dell’1,7%, mentre le minivolture segnano un +6,9%. Nel 1° quadrimestre l’incremento è del 3,9% con 1.920.117 trasferimenti (-0,4% sul 2019).

In aprile il diesel si conferma al primo posto fra le motorizzazioni, ma continua a ridurre il suo peso e si assottiglia progressivamente la distanza con il motore a benzina. Il diesel, infatti, scende al 42,7% di quota (-2,9 p.p. e al 42,8% nel cumulato), il motore a benzina cede 0,4 punti al 38,2% nel mese (38,6% nel quadrimestre). Le ibride segnano una crescita sostenuta, arrivando al 9,8% nel mese (9,4% in gennaio-aprile); seguono Gpl e metano rispettivamente al 5,1% e 2,0% nel mese e nel cumulato; BEV e plug-in salgono all’1,0% e 1,3% in aprile (1,0% e 1,2% nei primi 4 mesi).

In aprile i trasferimenti per contraente confermano l’andamento del mese precedente: gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti, guadagnano 0,4 punti e rappresentano il 56,0% di tutti i passaggi di proprietà (56,7% nel quadrimestre). Parallelamente, gli stessi 0,4 punti vengono persi da quelli da operatore a cliente finale, al 39,7% nel mese e 39,0% nei primi 4 mesi. Cedono un decimale gli scambi provenienti da auto-immatricolazioni (3,4% in aprile e nel cumulato), mentre lo guadagnano quelli provenienti dal noleggio (0,9% complessivo e 0,8% nei 4 mesi).

Anche ad aprile l’analisi per regione conferma inalterato il podio. Lombardia al 1° posto, al 16,0% nel mese (+0,4 p.p.), Lazio al 2°, al 9,7% (-0,1 p.p.). Campania in 3a posizione con il 9,1% (-0,4 p.p.). Al 4° posto la Sicilia con l’8,3% (+0,1 p.p.), seguita dal Veneto all’8,0%. Ad aprile la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni di anzianità scende al 47,7%, 1,2 punti in meno rispetto ad aprile 2024. Quella di auto da 4 a 6 anni vale l’11,2%, in calo di 1,2 punti sullo stesso mese 2024. Le auto da 6 a 10 anni rappresentano il 17,6% (+0,8 p.p. rispetto al 2024); 12,2% la quota di auto da 2 a 4 anni, 1,2 punti più alta di aprile 2024, e 5,0% quella delle auto da 1 a 2 anni (+0,8 p.p.). Le vetture fino a 1 anno scendono al 6,3% nel mese e al 6,5% nel cumulato. Nel complesso, i trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianità coprono il 23,5% ad aprile, +1,6 p.p. sullo stesso mese 2024.