Mercato dell'usato, le aste B2B da soluzione per smaltire l'invenduto a strumento per valorizzare le vetture

Auto usate, il mercato cambia. In particolare sta cambiando il ruolo delle aste B2B nel mercato che da soluzione per smaltire l'invenduto, è diventato strumento per valorizzare le vetture e tutelare la marginalità delle concessionarie. In particolare secondo l'Osservatorio Web Industry, “In un settore in cui la redditività media dei concessionari si attesta allo 0,88%, scegliere quando e attraverso quale canale vendere un'auto usata diventa sempre più importante. Ogni giorno di permanenza in stock comporta infatti costi e capitale immobilizzato, mentre il rischio di dover ridurre progressivamente il prezzo può compromettere il margine atteso”.

Per l’Osservatorio il mercato mostra segnali di evoluzione: secondo i dati Aci, nei primi sette mesi del 2026 le minivolture agli operatori professionali sono aumentate del 4,3%, mentre i trasferimenti netti verso i clienti finali sono diminuiti dell'1,2%. Parallelamente, sempre secondo l'Osservatorio Web Industry, i veicoli aggiudicati attraverso aste private B2B sono cresciuti del 46% tra il 2023 e il 2025.

In questo scenario, bee2link group Italia, tech company europea specializzata in soluzioni digitali per la distribuzione automotive, attraverso la piattaforma Price Back offre ai concessionari la possibilità di valutare il canale B2B già al momento del ritiro di una vettura, senza attendere necessariamente che diventi invenduta. Il tema offre quindi lo spunto per approfondire come individuare per ogni auto usata il canale di vendita più conveniente, bilanciando tempi, costi e marginalità? E come si inseriscono le aste B2B in questo scenario?

“La valutazione del canale B2B - spiega Tommaso Carboni, Country Director di bee2link group Italia - può iniziare già al momento del ritiro della vettura, quando il dealer ne considera le caratteristiche, il potenziale di rivendita e la coerenza con il proprio mercato di riferimento. In altri casi, l'asta può rappresentare un'alternativa da valutare durante la permanenza in stock, soprattutto quando i tempi di vendita si allungano rispetto alla media del segmento, i contatti generati non si traducono in trattative, sono già presenti più vetture con caratteristiche simili oppure i progressivi riposizionamenti del prezzo retail rischiano di ridurre il margine atteso. Può incidere - sottolinea Carboni - anche la geografia della domanda. Una vettura che incontra poco interesse nel territorio della concessionaria non è necessariamente poco richiesta in assoluto. Differenze tra mercati, parco circolante, capacità di spesa e diffusione delle diverse motorizzazioni possono far sì che un altro operatore attribuisca a quella stessa auto un valore differente. La domanda allora si amplia ancora e non riguarda solo i giorni trascorsi in stock, ma quanto interesse genera ancora quella vettura e quanto vale oggi al di fuori del mercato retail che il dealer presidia direttamente”.