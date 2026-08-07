Mercato usato, a luglio registra una flessione del 2%, vendute 213 vetture ogni 100 nuove. Crescono le radiazioni +2,2%

A luglio 2026, il mercato dell’usato auto registra un calo nei volumi assoluti. I passaggi di proprietà delle autovetture sono stati 287.960, contro i 293.900 di luglio 2025, con una diminuzione del 2%. Lo comunica l’Automobile Club d’Italia, pubblicando il bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata sui dati del Pra, consultabile su www.aci.gov.it. In calo anche il mercato dell’usato delle due ruote: i passaggi di proprietà dei motocicli sono stati 70.168, rispetto ai 71.645 di luglio 2025, con una diminuzione del 2,1%. Nel complesso, i passaggi di proprietà per tutti i veicoli sono stati 401.774, contro i 410.807 dello stesso mese dell’anno precedente, con una diminuzione del 2,2%. Ogni 100 autovetture nuove, a luglio ne sono state vendute 213 usate. Considerando i primi sette mesi dell’anno, il rapporto si attesta a 180 auto usate ogni 100 nuove. Nei primi sette mesi del 2026, i passaggi di proprietà risultano in lieve calo solo per le autovetture, -0,4%, mentre i motocicli fanno registrare un incremento dell’1,6% e tutti i veicoli risultano stabili.

A luglio 2026, le radiazioni di autovetture dal Pubblico Registro Automobilistico hanno registrato un aumento del 2,2% rispetto allo stesso mese del 2025, con 111.416 pratiche contro le 109.034 dell’anno precedente. La crescita è determinata soprattutto dall’aumento delle demolizioni, pari al +7,8%, a fronte di una diminuzione delle esportazioni, -9,3%. Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,82 nel mese di luglio e a 0,69 nei primi sette mesi: ogni 100 auto nuove, a luglio, ne sono state radiate 82. In calo le radiazioni dei motocicli: 12.619 pratiche, contro le 13.104 di luglio 2025, pari a -3,7%. Per tutti i veicoli, le radiazioni sono state 135.423, rispetto alle 133.407 dello stesso mese dell’anno precedente, con un aumento dell’1,5%. Nei primi sette mesi del 2026, le radiazioni restano in crescita: +6,4% per le autovetture, +1,6% per i motocicli e +5,3% per tutti i veicoli.

Nel mercato dell’usato continuano a prevalere le alimentazioni tradizionali, diesel e benzina. Prosegue, tuttavia, la crescita delle motorizzazioni elettrificate: le auto ibride a benzina raggiungono a luglio una quota del 12,1% dei passaggi di proprietà, con un incremento del 18,5% su base annua. In aumento, ma ancora contenuta, la presenza delle auto elettriche usate: a luglio rappresentano l’1,3% del mercato, con una crescita del 17,4% rispetto allo stesso mese del 2025. Si conferma anche a luglio il progressivo aumento della quota di vetture usate più anziane. Le auto con età compresa tra 20 e 29 anni hanno rappresentato il 16,2% dei passaggi di proprietà contro il 14,4% di luglio 2025.

Le autovetture con più di 30 anni incidono per il 2,7% del totale, rispetto al 2,5% registrato nello stesso mese dell’anno precedente. Quanto alla classe Euro delle autovetture radiate, nei primi sette mesi del 2026 prevalgono nettamente le Euro 4, che rappresentano il 36,5% del totale, seguite dalle Euro 5-6, pari al 33,4%. Le Euro 3 incidono per il 18,5%, mentre le classi più datate, Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, pesano complessivamente per l’11,3%. A luglio si conferma la stessa distribuzione: Euro 4 al 36,3%, Euro 5-6 al 34,4%, Euro 3 al 17,8% ed Euro 2 all’8,8%.