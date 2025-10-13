Mercato veicoli usati in rialzo, a settembre le automobili +9% le due ruote crescono del 11,3%

La compravendita dei mezzi di seconda mano risolleva la testa in Italia. Il mercato dei veicoli usati, in Italia chiude il mese di settembre 2025 con un incremento del 9% per i passaggi di proprietà relativi ai mezzi a quattro ruote, al netto delle minivolture, in rapporto allo stesso periodo dello scorso anno. Per quanto riguarda i motocicli la crescita ha raggiunto una percentuale dell'11,3% in confronto allo stesso mese dell'anno passato. Lo riporta l'ultimo bollettino mensile «Auto-Trend», l'analisi statistica realizzata dall'Automobile Club d'Italia sui dati del PRA. Da segnalare l'incremento percentuale del 44,2% dei passaggi di proprietà delle vetture ibride a benzina e del 57,7% per quelle ibride diesel, che hanno una quota di mercato ancora bassa, precisamente dell'1,7%.

Anche le elettriche sono cresciute del 53%, ma bisogna sottolineare che quest'ultime hanno una quota di mercato che si attesta all'1,2%. Analizzando l'andamento del mercato dell'usato, per i primi nove mesi del 2025 la crescita dei trasferimenti netti di proprietà è stata del 2,7% per le autovetture e del 3,5% per i motocicli, con tutto il comparto che ha registrato un aumento percentuale del 2,8%, al netto di 3.284.690 pratiche contro le 3.196.063 dell'anno precedente. Sul fronte delle radiazioni, a settembre 2025 c'è stato un calo del 2,6% per le autovetture e dello 0,6% per tutti i veicoli, mentre per i motocicli annoveriamo una crescita del 12%. In un periodo più esteso, che va da gennaio a settembre 2025, le radiazioni hanno avuto decrementi del 7,4% per le autovetture e dell'1,8% per i motocicli, con un calo complessivo del 6,7%.