Mercedes-Benz Italia ha comunicato i prezzi di listino della nuova GLA con tecnologia high tech hybrid, che parte da 43.202 euro per la variante d’ingresso GLA 180. L’annuncio arriva in concomitanza con l’open weekend del 27, 28 e 29 novembre, dedicato al lancio della nuova GLA 100% elettrica presso le concessionarie aderenti sul territorio.

Gamma, varianti e allestimenti. Le motorizzazioni ibride affiancano l’offerta full-electric completando la gamma del SUV compatto della Stella. Cinque varianti di motorizzazione: GLA 180, GLA 200, GLA 200 4MATIC, GLA 220 e GLA 220 4MATIC. Cinque allestimenti disponibili: EXECUTIVE, ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e BUSINESS EXTRA, studiati per differenziare stile, dotazioni e livello di comfort. Open weekend: tre giorni di porte aperte dal 27 al 29 novembre per accompagnare il debutto della variante 100% elettrica

Tecnologia high tech hybrid e recupero energetico. Il sistema ibrido consente la marcia in modalità puramente elettrica soprattutto alle andature urbane e, in determinate condizioni, fino a 110 km/h, disaccoppiando il motore termico tramite la frizione di separazione. Sul piano dinamico e gestionale, la parte elettrica eroga spinta supplementare e recupera energia in tutte e otto le marce, con una potenza di recupero fino a 25 kW. La sinergia tra motore a combustione e unità elettrica assicura la massima coppia disponibile su un ampio arco di regimi, mentre l’avviamento del propulsore termico avviene direttamente tramite la frizione di separazione, rendendo superfluo un motorino d’avviamento tradizionale.

Abitacolo e filosofia progettuale. All’interno, il modello rinnova il concetto di esperienza «Welcome home» in chiave urbana e orientata al lifestyle, proponendo un abitacolo ridisegnato con materiali curati, tetto panoramico e MB.UX Superscreen disponibile a richiesta. L’iniziativa si inserisce nel solco della tradizione innovativa del marchio a 140 anni dall’invenzione dell’automobile da parte di Carl Benz, con l’obiettivo di portare l’elettrificazione in ambito urbano con soluzioni pratiche per l’uso quotidiano.