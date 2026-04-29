Mercedes-Benz: firma accordo per cessione del marchio leasing Athlon a Bnp Paribas

La casa automobilistica tedesca Mercedes-Benz ha annunciato oggi di aver firmato ad aprile un contratto con la banca francese Bnp Paribas per la cessione della sua controllata Athlon, specializzata nel leasing, per un prezzo non divulgato. Il perfezionamento della transazione è subordinato all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni normative ed è previsto per la seconda metà del 2026, ha dichiarato il gruppo di Stoccarda nella sua relazione semestrale relativa al primo trimestre. Interpellata sul prezzo di acquisto, la società non ha fornito alcuna informazione.

Mercedes aveva acquisito Athlon nel 2016 dalla banca olandese Rabobank per 1,1 miliardi di euro (1,29 miliardi di dollari). L'obiettivo era integrare l'azienda nella propria divisione di gestione flotte. Bnp Paribas è già presente nel settore del leasing con la sua controllata Arval. Athlon offre un servizio di leasing «full-service» per le aziende, coordinando e gestendo diversi aspetti. Tutti i servizi relativi al leasing, come la gestione delle carte carburante, le riparazioni, la copertura danni e la manutenzione, sono inclusi in un unico pacchetto e in un unico canone mensile.