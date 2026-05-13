Mercedes-Benz vende 7 dealer in Germania. Quella di Brandeburgo va agli inglesi di Global Auto Holdings

Mercedes-Benz sta vendendo le proprie concessionarie a Berlino e nel Brandeburgo. Lo ha reso noto la Bild. La filiale di Berlino-Brandeburgo, di proprietà del gruppo, sarà rilevata dalla società Global Auto Holdings (Gahl), con sede nel Regno Unito, come ha comunicato il gruppo di Stoccarda. La vendita riguarda 5 concessionari a Berlino e 2 nel Brandeburgo, ha affermato un portavoce citato dalla Dpa.

Secondo le informazioni fornite, nella filiale lavorano più di 1.100 persone. La transazione è soggetta all'approvazione delle autorità antitrust e dovrebbe essere completata alla fine di quest'anno. Gahl gestisce già da anni concessionarie Mercedes-Benz nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ha comunicato Mercedes. Che Mercedes volesse vendere le proprie concessionarie è noto già dal 2024.