Mercedes-Benz vende la sua rete europea di ricarica rapida alla francese Electra

Mercedes-Benz ha venduto la propria rete europea di ricarica rapida all'operatore francese di stazioni di ricarica Electra; l'annuncio è stato dato oggi dall'azienda. Le parti non hanno reso noto il valore dell'operazione. Electra acquisirà da Mercedes-Benz 47 poli di ricarica, di cui 31 in Germania e 6 in Austria. Secondo quanto comunicato, tali siti comprendono complessivamente 374 punti di ricarica. L'accordo consentirà ai clienti Mercedes di accedere più facilmente a oltre 800 stazioni Electra, che contano più di 5.000 punti di ricarica distribuiti in 10 Paesi europei. Mercedes-Benz ha svolto un ruolo pionieristico nello sviluppo globale dei servizi di ricarica rapida, sia attraverso la creazione di una propria infrastruttura, sia tramite investimenti mirati, ha dichiarato una portavoce della casa automobilistica di Stoccarda.

Da allora, il mercato ha registrato una crescita dinamica, con numerosi operatori che continuano a espandere e migliorare la qualità delle proprie infrastrutture di ricarica, ha aggiunto. Mercedes valuta costantemente la propria rete di ricarica nei vari mercati, «con l'obiettivo di offrire ai clienti le migliori soluzioni possibili e di destinare le risorse laddove possano generare il maggior valore aggiunto», ha spiegato la portavoce. È sulla base di queste considerazioni che Mercedes ha deciso di cedere la propria rete europea di ricarica rapida a Electra. All'inizio del 2023, Mercedes-Benz aveva annunciato l'intenzione di realizzare, entro la fine del decennio, oltre 10.000 punti di ricarica rapida distribuiti in 2.000 sedi tra Nord America, Cina ed Europa. Negli ultimi anni, la casa automobilistica ha dovuto affrontare un calo degli utili e delle vendite, una situazione che l'ha spinta ad adottare contromisure e a ridurre i costi.