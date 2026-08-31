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Mercedes Benz, via a nuovo buyback delle azioni fino a 1 miliardo entro aprile 2027
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Mercedes-Benz avvia un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie. Il buyback, si legge in una nota, dovrebbe iniziare il 1 settembre e concludersi entro il 6 aprile 2027. Potranno essere riacquistate fino a 58.000.000 di azioni in Borsa o su una piattaforma multilaterale di negoziazione per un prezzo di acquisto totale (escluse le spese accessorie) fino a 1 miliardo di euro. Il nuovo programma rientra sempre nell'autorizzazione concessa dall'assemblea generale degli azionisti il 7 maggio 2025. Inoltre «indipendentemente dal programma di riacquisto di azioni proprie, Mercedes-Benz prevede di acquisire azioni proprie nell'arco di diversi giorni di negoziazione nel novembre 2026 nell'ambito di un programma straordinario di azionariato per i dipendenti e nel marzo 2027 nell'ambito del programma annuale di azionariato per i dipendenti» precisa una nota.