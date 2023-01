Mercedes, bonus record a dipendenti per i risultati 2022, fino a 7.300 euro

STOCCARDA - Bonus record - fino a 7300 euro - per i dipendenti di Mercedes-Benz per i risultati raggiunti nel 2022 «nonostante uno scenario impegnativo». È quanto deciso dai vertici del colosso automobilistico tedesco, dopo l’accordo raggiunto con le rappresentanze dei lavoratori. La somme sarà erogata con la busta paga di aprile per circa 93 mila dipendenti tedeschi. Erogato in base a un meccanismo definito nel 1997, quello per i risultati 2022 sarà il bonus più alto della storia di Mercedes ed è superiore al tetto finora in vigore pari a 6.465 euro. Dal prossimo anno entrerà in vigore un nuovo meccanismo di calcolo per i dipendenti, sempre legato ai profitti, che replicherà il modello utilizzato per i manager.