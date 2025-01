Mercedes chiude trimestre in crescita ma la Cina pesa sull'anno. Gruppo archivia 2024 con calo del 4%, giù i veicoli elettrici

Mercedes-Benz chiude il 2024 con un quarto trimestre in crescita del 5%, tuttavia il gruppo di Stoccarda archivia l'anno con vendite in calo del 4% a 2,38 milioni di veicoli tra auto (1,98 milioni, -3%) e van (405 mila, -9%). La crescita negli Stati Uniti non ha compensato la flessione del 7% della domanda di modelli alta gamma in Cina che è il mercato più grande per Mercedes, e il crollo dei veicoli elettrici. Ad incidere, in questo caso, il calo degli ordini in Europa e quote di mercato conquistate dai produttori cinesi. L'andamento delle vendite di van è stato influenzato dalla prevista dismissione del Metris (Vito) negli Stati Uniti e dal cambio di modello dei furgoni medi in Europa e in Cina.