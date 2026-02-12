Mercedes dimezza gli utili nel 2025, ma il Ceo Kallenius rassicura: «Siamo pronti per ripartire nel 2026»

Non erano attesi dati positivi, ma quelli presentati oggi da Mercedes sono certamente molto negativi e preoccupanti. Cala il numero di auto vendute, poco più di 1,8 milioni nel 2025, che corrisponde a un picco del 9,2%. Il fatturato è diminuito del 9% a 132,2 miliardi di euro, più che dimezzato il risultato operativo netto, con un calo del 57,2%. Il calo riguarda tutti i settori dell'azienda come pure tutti i mercati, per quanto con significative differenze: nel mercato tedesco la flessione è del 3,5%, in quello europeo complessivamente dell'1,5%. Negli Usa è dell'11,2%, in Cina addirittura del 28,2%.

Il ceo Ola Kaellenius prova a spiegare questi numeri come frutto di varie cause: i dazi statunitensi, la crisi del lusso in Cina, gli accordi con i lavoratori per ridurre il personale che pesano sul bilancio. Qualche segnale positivo, comunque, c'è: come per altre aziende del settore a fine 2025 i numeri sono più positivi, con un incremento delle vendite tra il quarto e il terzo trimestre dell'anno del 6%. Il 2026, anno del giubileo per l'azienda con i 140 anni del brevetto dell'automobile di Carl Benz, vedrà proseguire «l'offensiva sui modelli» con l'aggiornamento della classe S, il lancio della Glc elettrica, della classe C elettrica e della Cla, la prima della nuova architettura elettrica Amg. Kaellenius lo sottolinea: «siamo pronti per il 2026».

Ecco perché l'azienda si propone l'ambizioso obiettivo di due milioni di veicoli venduti. Non è ancora dato sapere quando, certo non nel 2026, che è ancora un anno di assestamento, seppur in leggero miglioramento rispetto a quello appena concluso. Per il 2026, Mercedes prevede un fatturato in linea con quello dell'anno precedente, mentre il risultato operativo dovrebbe essere nettamente superiore. Tuttavia, la redditività nel settore delle autovetture dovrebbe essere leggermente inferiore quest'anno rispetto al 2025.