Mercedes e LG Electronics uniscono le forze per mobilità green. Incontro per ampliamento partnership

LG e Mercedes-Benz puntano ad allargare la loro collaborazione con l'obiettivo di una mobilità di nuova generazione. I vertici di LG Electronics, LG Display, LG Energy Solution e LG Innotek hanno infatti incontrato a Seul Ola Källenius, Presidente del CdA e Ceo di Mercedes-Benz AG, per discutere un ampliamento della partnership già attiva tra i due gruppi nel settore automotive. L'incontro, tenuto presso le LG Twin Towers di Yeouido durante la visita in Corea del manager svedese, ha visto la partecipazione anche di Mathias Vaitl, Ceo di Mercedes-Benz Korea, e di altri dirigenti delle due aziende.

Al centro del confronto, l'evoluzione della strategia 'One LG Solution', che riunisce le competenze delle affiliate LG per sviluppare sistemi integrati destinati ai veicoli del futuro. Il rafforzamento della cooperazione punta a sostenere la transizione verso i veicoli elettrici e una rete produttiva globale più flessibile e sostenibile, basata su digitalizzazione e automazione. Nel corso dell'incontro, LG ha illustrato soluzioni di nuova generazione per componenti dedicati ai veicoli EV, batterie, display e tecnologie per la guida autonoma, con l'obiettivo di accelerare l'integrazione dei propri prodotti nei modelli Mercedes-Benz. La collaborazione tra le due realtà include già settori strategici.

LG Electronics lavora da tempo con Mercedes-Benz su sistemi per veicoli software-defined, come infotainment di bordo e assistenza alla guida avanzata. Tra i risultati, il sistema IVI con display Oled panoramico utilizzato su Mercedes-Benz Eqs. LG Display fornisce pannelli Plastic Oled dal 2020 per il sistema Mbux Hyperscreen, mentre LG Energy Solution è partner nella fornitura delle batterie. LG Innotek, infine, è in trattativa per estendere la cooperazione su moduli sensoriali per la guida autonoma, tra cui telecamere, Lidar e radar.