Mercedes e Momenta, un servizio di robotaxi a guida autonoma ad Abu Dhabi. Flotta di Classe S con tecnologia di livello SAE 4

La Mercedes Classe S a guida autonoma sarà impiegata ad Abu Dhabi in qualità di robotaxi. Nello specifico, la flotta vetta gestita da Lumo, una realtà sussidiaria dell'azienda K2, che ha ottenuto l'approvazione per utilizzare veicoli autonomi negli Emirati Arabi Uniti. La tecnologia di livello SAE 4, invece, è frutto della partnership tra Mercedes-Benz e Momenta e, dopo aver superato una prima fase di test, sempre ad Abu Dhabi, è pronta per essere utilizzata anche in altre località ed in altri mercati.

La casa della stella è a lavoro anche su altri progetti riguardo alla guida autonoma di livello SAE 4, alcuni dei quali si concentrano sui clienti finali, mentre altri vanno ad esplorare applicazioni commerciali. Tra questi rientra un ecosistema di robotaxi di livello SAE 4 basato sulla piattaforma Drive AV di Nvidia per accelerare lo sviluppo della guida autonoma. «Con un robotaxi Classe S alziamo l'asticella della mobilità automatizzata - ha dichiarato Joerg Burzer, member of the board of management of Mercedes-Benz group AG - combinando sempre sicurezza e comfort per stabilire nuovi standard per il settore e il trasporto intelligente in tutto il mondo».