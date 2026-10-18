Mercedes e Nvidia rafforzano l'intesa su guida automatizzata: sviluppo di sistemi di nuova generazione

Mercedes-Benz e Nvidia ampliano la loro partnership strategica per sviluppare la prossima generazione di sistemi di assistenza alla guida e di guida automatizzata. L'accordo punta a integrare le competenze della casa tedesca nell'ingegneria automobilistica e nella sicurezza con le tecnologie di calcolo accelerato e intelligenza artificiale di Nvidia, con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo di veicoli in grado di affrontare situazioni di traffico sempre più complesse. Al centro della collaborazione ci sono il sistema operativo MB.OS di Mercedes-Benz e la piattaforma Nvidia Hyperion, che riunisce architettura di calcolo e sensori per le applicazioni di guida automatizzata. A queste si aggiungono Alpamayo Stack, l'insieme di software destinato a supportare lo sviluppo dei sistemi di guida, e Halos, il sistema di sicurezza di Nvidia.

L'integrazione di queste tecnologie punta a realizzare un'architettura completa, dalla percezione dell'ambiente circostante all'elaborazione delle informazioni, fino alla gestione delle funzioni di guida. La collaborazione prosegue un percorso già avviato tra le due aziende. Mercedes-Benz e Nvidia hanno infatti sviluppato un sistema di assistenza alla guida urbana point-to-point destinato ai mercati occidentali, progettato per supportare il conducente negli spostamenti in città. L'ampliamento dell'intesa mira ora a estendere le capacità di queste tecnologie e a introdurre nuove funzionalità, mantenendo la sicurezza come elemento centrale dello sviluppo. «Nvidia è il nostro principale partner strategico nell'ambito della guida automatizzata», ha dichiarato Jörg Burzer, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group e responsabile per tecnologia, sviluppo e acquisti.

Secondo Burzer, l'estensione della collaborazione rappresenta una tappa importante per portare su strada nuove soluzioni e offrire ai clienti un'esperienza di guida automatizzata, nel rispetto degli standard di sicurezza del marchio. Ali Kani, vicepresidente della divisione Automotive di Nvidia, ha sottolineato «il ruolo del calcolo accelerato e dell'intelligenza artificiale nella capacità dei veicoli di interpretare l'ambiente e affrontare situazioni di guida complesse». «La partnership - ha spiegato - punta a sviluppare queste capacità sulla piattaforma Hyperion, affiancandole a un sistema di sicurezza integrato».