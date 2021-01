Mercedes, focus sul futuro della Stella. Ecco “Ambition 2039”: dalla produzione di modelli EQ a quella delle batterie

STOCCARDA - Con la strategia Ambition 2039 Mercedes lancia una massiccia strategia di elettrificazione proponendo sei nuovi modelli EQ già entro il prossimo anno. In questo modo nel 2022 la gamma includerà otto modelli Mercedes-EQ 100% elettrici. In particolare, la EQS, la prima berlina elettrica di lusso di Mercedes-Benz, sarà prodotta a partire dalla prima metà del 2021 nello stabilimento di Sindelfingen in Germania. Con l’inizio della produzione del suv compatto elettrico EQA nello stabilimento di Rastatt (Germania) e l’attuale decisione di localizzare la produzione dell’EQB nello stabilimento ungherese di Kecskemét, l’azienda deve affrontare importanti passi per rendere neutrale la sua gamma di veicoli nelle emissioni di CO2. Saranno inoltre realizzati e assemblati all’interno della rete di produzione sistemi di batterie ad alta efficienza. Nel maggio 2019, l’EQC è stato integrato nella produzione di serie nello stabilimento Mercedes-Benz di Brema, in Germania.

Pochi mesi dopo, la joint venture di produzione tedesco-cinese, Beijing Benz Automotive Co. Ltd. (BBAC), ha avviato la produzione di EQC per il mercato locale in Cina. Nel 2020 è iniziata la produzione del monovolume elettrico EQV premium a Vitoria, nel nord della Spagna. Nel segmento delle compatte, gli utenti potranno scegliere tra due suv completamente elettrici nel 2021 con l’EQA e l’EQB. L’EQA sarà lanciato a livello globale a gennaio di quest’anno. Analogamente all’EQC di Brema e Pechino e all’EQV di Vitoria, che sono già sul mercato, i modelli completamente elettrici dello stabilimento di Rastatt sono prodotti nello stesso modo dei veicoli compatti con motore a combustione convenzionale e ibrido. Ciò significa che tutti e cinque i veicoli prodotti a Rastatt sono elettrificati: oltre all’EQA elettrico al 100%, nello stabilimento Mercedes-Benz di Rastatt vengono prodotti anche la Classe A compatta, la berlina Classe A, la Classe B e il suv compatto GLA, con motori a combustione classici e una versione ibrida plug-in. Con ciò, lo stabilimento Mercedes-Benz di Rastatt fornisce un contributo significativo all’offensiva elettrica di Mercedes-Benz AG con una flotta di veicoli a emissioni zero.

La produzione dell’EQA sarà anche lanciata nel 2021 al BBAC di Pechino per il mercato cinese. La produzione di EQB inizierà presso lo stabilimento Mercedes-Benz ungherese di Kecskemét in tutto il mondo e, attraverso la joint venture tedesco-cinese BBAC, a Pechino per il mercato locale. Il suv compatto EQB sarà il primo veicolo di produzione completamente elettrico dell’Ungheria e completerà la gamma ibrida plug-in, con il CLA e il CLA Shooting Brake. La Classe A sarà prodotta anche a Kecskemét con un sistema ibrido plug-in, oltre alla produzione nello stabilimento tedesco di Rastatt. Inoltre, la produzione della berlina elettrica di lusso EQS inizierà nella prima metà del 2021 presso la Factory 56 dello stabilimento Mercedes-Benz di Sindelfingen (Germania). E ancora, la strategia prevede che presso lo stabilimento Mercedes-Benz di Brema inizierà la produzione della berlina EQE nella seconda metà del 2021, seguita poco dopo da quella di Pechino. Lo stabilimento di Pechino produrrà un totale di quattro Mercedes-EQ per il mercato locale. A Tuscaloosa (USA) si prepara invece alla produzione dei suv EQE ed EQS nel 2022, che saranno prodotti nella stessa linea dei suv con motori a combustione e ibridi plug-in.

Nel 2022, un totale di otto modelli elettrici Mercedes-EQ saranno prodotti in sette stabilimenti in tre continenti. Questo è possibile grazie agli investimenti che l’azienda ha fatto in tutto il mondo in flessibilità e attrezzature tecniche con soluzioni Industry 4.0 orientate al futuro. Smart completa la gamma di auto elettriche Mercedes-Benz con tre modelli aggiuntivi. Smart EQ fortwo e smart EQ fortwo Cabrio sono prodotti ad Hambach, Francia, e smart EQ forfour a Novo Mesto, Slovenia. Le batterie per le Mercedes-EQ sono fornite da una rete globale di produzione di batterie con stabilimenti in tre continenti. La produzione locale di batterie rappresenta un fattore chiave di successo per l’offensiva elettrica di Mercedes-Benz. Due stabilimenti a Kamenz, in Germania, producono sistemi di batterie per modelli ibridi, ibridi plug-in ed elettrici dal 2012. La seconda fabbrica di batterie in questo sito ha iniziato le operazioni nel 2018 e produce i sistemi di batterie EQC dal 2019. Mercedes-Benz e BAIC hanno raggiunto un accordo per la produzione locale di batterie negli impianti esistenti nel Parco industriale di Yizhuang a Pechino (Cina). Con l’inizio della produzione di EQA, EQB ed EQE, l’impianto produrrà sistemi di batterie per un totale di quattro modelli Mercedes-Benz EQ a partire dal 2021.