Mercedes e Geely, nuova JV Smart Automobile Co. Futura gamma Ev estesa anche a segmento B

PECHINO - Mercedes-Benz AG e Zhejiang Geely Holding Group (che è già azionista di Daimler AG) hanno annunciato di aver formalmente costituito la joint venture globale Smart Automobile Co, la cui operatività è soggetta alle approvazioni normative. Il capitale sociale totale della joint venture sarà oltre 700 milioni di euro, a cui le parti contribuiranno in egual misura (sul fronte di Mercedes verrà calcolato il valore del brand Smart) per trasformare la marca tedesca in un protagonista leader nel settore dei veicoli premium 'intelligenti' elettrificati.

E' stato stabilito di collocare la sede della nuova joint venture a Ningbo, una città portuale dello Zhejiang con oltre 8 milioni di abitanti, mentre le funzioni operative e di vendita saranno suddivise fra Cina e Germania. Nella nota congiunta di Mercedes e Geely si anticipa che il portafoglio di prodotti Smart sarà esteso al segmento B in rapida crescita, in linea con il posizionamento del marchio e con particolare attenzione ai modelli elettrici e connessi di alta qualità. La nuova generazione di auto Smart sarà progettata dal network mondiale Mercedes Design e sviluppata dal network di ingegneria di Geely, con la localizzazione della produzione in Cina. La prima gamma dei nuovi modelli elettrici Smart sarà lanciata dal 2022.