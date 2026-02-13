Mercedes, una strategia a binario doppio per il 2026-2027: 21 nuovi modelli benzina e diesel più 9 full electric

Una strategia di prodotto su doppio binario, quella annunciata dal ceo di Mercedes Benz Ola Källenius durante la conferenza annuale sui risultati finanziari. Che prevede la prosecuzione di un ambizioso piano dedicato ai modelli elettrici ma contemporaneamente un forte push sui modelli con motore termico, compresi quelli con il nuovo (poderoso) 8V benzina. Lo evidenzia una delle chart che sono state mostrate durante l'evento di Stoccarda. Suddivise nella tre famiglie - entry, core e top end - nell'immagine sono presenti, in chiaro o nascoste, tutte le Mercedes che sono arrivate nel 2025 e che debutteranno nel 2026 e nel 2027.

Nello schema di questa strategia di prodotto (che Källenius ha definito «la più importante nei 140 anno di storia della marca») Mercedes ha ben evidenziato la suddivisione tra modelli elettrici (Bev) e modelli con motore termico (Ice). E da questo si evince che tra l'anno in corso e il prossimo saranno nove i prodotti inediti con propulsione a batteria, contro i ventuno con motore termico. Va ricordato, a questo riguardo, che poche ore prima della conferenza di Stoccarda la Mercedes - durante il reveal del nuovo modello Amg GLC 53 - aveva confermato un importante cambio di rotta nella sua strategia di propulsori ad alte prestazioni, con la sostituzione degli esistenti quattro cilindri con una nuova unità 6 cilindri in linea ad alta efficienza. In quella occasione la novità era stata così spiegata: «la strategia Amg per le vetture di medie dimensioni si sta spostando verso la nuova architettura a sei cilindri, con i futuri modelli GLC e Classe C Amg che si concentreranno in questa direzione».

«Il nuovo GLC 53 - è stato detto - sostituisce il motore M139 in questo segmento. Poiché in precedenza quel motore equipaggiava sia le varianti 43 che 63, il GLC 53 sostituirà di fatto entrambi i modelli nell'immediato futuro». Dall'evento è arrivata anche un'altra importante conferma, cioè la prosecuzione degli investimenti sui motori diesel, che saranno presenti sia nelle versioni 4 cilindri che 6 cilindri, tutti Euro 7 'ready' così come il resto del portfolio Mercedes. Egualmente significativa l'espressione usata nella presentazione: «sarà l'aggiornamento dei propulsori più completo di sempre, inclusi il V8 elettrificato e gli ibridi plug-in a grande autonomia».