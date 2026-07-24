Mercedes Italia, il ceo Langenbrinck: «L'elettrico è il futuro, ma la transizione va accompagnata»

“Mercedes-Benz crede pienamente nel futuro dell'elettrico, ma la transizione deve procedere seguendo i tempi del mercato e le esigenze dei clienti'. Ne è convinto il presidente e ad di Mercedes-Benz Italia Marc Langenbrinck. «La velocità della transizione è diversa da Paese a Paese», osserva. In Europa la quota delle auto elettriche è compresa tra il 23 e il 25%, mentre in Italia si attesta ancora tra il 5 e il 6%. Mercedes registra una quota leggermente superiore, tra il 7 e l'8%. «Pensiamo che anche in Italia l'elettrico crescerà perché è la direzione giusta, ma dobbiamo rispondere alle esigenze dei clienti». Per questo la Casa continua a puntare su una strategia multi-energia, offrendo modelli elettrici, ibridi e, dove richiesto dal mercato, anche con motorizzazioni tradizionali. Le nuove piattaforme sono progettate proprio per ospitare diverse alimentazioni. «La priorità viene data all'elettrico, poi arrivano le versioni ibride e successivamente, se necessario, quelle con motore endotermico».

Secondo Langenbrinck il diesel sarà progressivamente ridimensionato a favore degli ibridi a benzina, che oggi garantiscono prestazioni ed efficienza comparabili, con ulteriori vantaggi come l'accesso alle Ztl in modalità elettrica e costi del carburante più favorevoli. Tra gli ostacoli alla diffusione dell'elettrico il manager indica la rete di ricarica ancora insufficiente, soprattutto fuori dai grandi centri urbani, oltre all'incertezza normativa e alla disomogeneità degli incentivi nei diversi Paesi europei. «Non sono un sostenitore degli incentivi a tutti i costi, ma è evidente che il cliente guarda anche a questi aspetti». Anche le modifiche alle regole di accesso alle Ztl rischiano, secondo il manager, di creare confusione.

Da qui la proposta di un tavolo di confronto tra industria, politica e mondo scientifico. Guardando al futuro della gamma, Langenbrinck non conferma il ritorno della Classe A ma lascia aperta la possibilità. «Sono molto ottimista. Abbiamo capito quanto sia importante una compatta d'ingresso nella gamma Mercedes». In chiusura il manager ricorda anche l'esperienza alla Mille Miglia, definendola «la testimonianza del patrimonio culturale e affettivo che l'Italia conserva nei confronti dell'automobile, una ricchezza da preservare».