Mercedes Italia, ecco come cambierà la rete di vendita. L'anticipazione del presidente Radek Jelinek

Gli acquirenti di nuove automobili, sempre più ricche di contenuti digitali e oggi ricercate anche per il valore del marchio e per appartenere ad un nuovo ‘lusso moderno”, stanno contribuendo a cambiare il rapporto tra cliente, Casa automobilistica e rete di vendita. Un’azienda leader come Mercedes è protagonista di questo fenomeno e sta partecipando attivamente alla evoluzione della distribuzione automobilistica. Ne ha parlato il presidente di Mercedes Italia Radek Jelinek: «Ci muoviamo tutti verso un mondo che ci coinvolgerà anche con un cambiamento del sistema distributivo - ha detto riferendosi a quei nuovi valori come quello che viene definito ‘lusso moderno” - ed è proprio relativamente a questo aspetto che cambierà la nostra rete di vendita anche in Italia». «Oggi abbiamo un sistema di concessionari con cui abbiamo partnership da lungo termine. Questo rapporto con i nostri partner è molto importante nel momento che abbiamo deciso di andare verso la strategia del lusso».

Parlando dell’esperienza digitale nei confronti del marchio e dei modelli, Jelinek ha ribadito che «è importante anche capire che il lusso è un’esperienza per i clienti a 360 gradi che unisce contatto fisico e contatto virtuale online attraverso la rete». Ma anche avere un prezzo chiaro e trasparente unico «perché - ha detto il presidente di Mercedes Italia - non conosco un solo marchio lusso dove il cliente va dai concessionario e chiede sconti. Quindi è importante anche per noi definire un prezzo unico nel mercato». Jelinek ha ribadito che «l’unica maniera per definirlo è utilizzare il sistema delle agenzie. Quindi sostanzialmente è Mercedes che fattura al cliente in forma diretta e i nostri partner prendono delle provvigioni». Per il presidente di Mercedes Italia «tanti dei compiti dei concessionari rimarranno così come sono. Però tante altre cose cambieranno nel futuro. Per i clienti c’è un grande vantaggio, c’è una grande trasparenza, il prezzo non viene negoziato con il concessionario. Questo è importantissimo».