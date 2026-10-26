Mercedes, la guida parzialmente autonoma arriva in città. Disponibile in Germania, Cina e Usa dal 2027

Si chiama MB.Drive Assist Pro il sistema Mercedes-Benz per la guida urbana parzialmente automatizzata di livello 2 SAE, che assiste il conducente dal punto di partenza fino alla destinazione, rendendo la guida quotidiana più semplice e confortevole, anche in condizioni di traffico urbano particolarmente complesse. Sviluppato in collaborazione con NVIDIA, sarà ordinabile a partire dal primo semestre del 2027 in Germania, in Cina e negli Stati Uniti. L'aiuto alla guida potrà essere installato tramite un aggiornamento software over-the-air (OTA) ed ulteriori dettagli sui modelli interessati e sui prezzi saranno comunicati prima dei rispettivi lanci sul mercato.

Inoltre, è prevista una prova gratuita di un mese tramite il Mercedes-Benz Store, che consentirà ai clienti di sperimentare questa nuova funzionalità sui modelli compatibili. Questa tipologia di assistenza alla guida va ad aggiungersi a quella sviluppata per i viaggi in autostrada, per offrire un supporto al guidatore su una tipologia di percorso più ampia. Per attivarla è sufficiente premere un pulsante sul volante mentre la navigazione è attiva, ma il conducente deve rimanere sempre con le mani sul volante e con l'attenzione sulla strada per essere sempre nel pieno controllo del veicolo, di cui conserva in ogni momento la piena responsabilità, e per poter intervenire rapidamente quando la situazione lo rende necessario.

In questo modo, i cambi di corsia, le svolte agli incroci, le frenate e le ripartenze ai semafori diventano più semplici, grazie ad un sistema che utilizza 27 sensori, dieci telecamere, cinque sensori radar e dodici sensori a ultrasuoni. A partire dalla fine del 2026, alcuni clienti selezionati di Stoccarda e Monaco saranno tra i primi a provare il sistema. I proprietari delle vetture Mercedes dotate dell'hardware necessario saranno contattati individualmente e potranno accedere in anteprima alla funzionalità tramite un aggiornamento software over-the-air (OTA).