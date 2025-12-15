Mercedes lancia programma tecnologico Tomorrow XX per mobilità sostenibile. Approccio olistico a decarbonizzazione

Mercedes presenta Tomorrow XX, un nuovo programma tecnologico pensato come motore di innovazione a supporto degli obiettivi di sostenibilità del Gruppo. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di promuovere la decarbonizzazione di tutti i componenti e dei materiali impiegati nei veicoli, estendendo a tutto il portafoglio prodotti l'approccio olistico e multidisciplinare già sperimentato con progetti come Vision EQXX e Concept AMG GT XX.

Il programma, dinamico e di ampia portata, accompagna lo sviluppo del veicolo fin dalle prime fasi di progettazione e prosegue fino alla fine del suo ciclo di vita, ponendo al centro la riduzione delle emissioni di CO2, l'uso responsabile delle risorse e la circolarità. In questo contesto sono attualmente in corso attività di ricerca e sviluppo su oltre 40 nuovi tipi di componenti e materiali, che offrono opportunità significative per abbattere l'impronta di carbonio dei veicoli e aumentare in modo sostanziale l'impiego di materiali riciclati.

Uno degli elementi chiave di Tomorrow XX è il ripensamento della progettazione dei componenti, come dimostra lo sviluppo di un faro concepito per favorire la circolarità e dotato di una nuova tecnologia di assemblaggio. L'approccio adottato privilegia l'utilizzo di monomateriali, semplificando i processi di riciclo e aumentando la quota di materiali riciclabili, con un'attenzione particolare alla riduzione delle materie prime di origine fossile attraverso l'analisi e la promozione di soluzioni bio-based e bio-circolari. L'obiettivo di lungo periodo è assicurare che le Mercedes di oggi possano diventare una fonte di materie prime preziose per la realizzazione delle Mercedes del futuro, contribuendo alla creazione di un'economia sempre più circolare e sostenibile nel settore automobilistico.