Mercedes, maxi piano prodotto equilibrato fra Ice e EV. Entro 2027 previsti 19 nuovi modelli motore termico e 15 a batteria

Si sta concretizzando il piano che Ola Källenius ceo di Mercedes, aveva annunciato nello scorso maggio e che - riferendosi ai lanci entro il 2027 di 34 modelli ICE ed elettrici - era stato definito come «la più grande offensiva di prodotto» nella storia della Stella a Tre Punte. Come si può rilevare da una slide ufficiale della Mercedes che è stata mostrata durante il Roadshow 2025 sui risultati del secondo semestre, il maxi piano prevede fra l'anno in corso e il 2027 l'arrivo sul mercato di 19 nuovi modelli con motore a combustione interna (ICE) e 15 completamente elettrici dopo CLA EQ.

Quest'ultimo dato, hanno commentato gli analisti, è significativo dell'approccio di Mercedes alla realtà del mercato, non solo perché i clienti continuano a chiedere motori benzina (e nel caso della Stella anche diesel) ma in quanto il business dei soli Bev non potrebbe assicurare una gestione redditizia e di conseguenza mirata alla evoluzione tecnologica. L'obiettivo, come sottolineato in quella occasione da Källenius è consolidare la posizione di leadership nel segmento di lusso, affrontando al contempo le sfide dell'elettromobilità. Dopo le elettriche CLA EQ e CLA Shooting Brake recentemente lanciate, entro due anni saranno presentati numerosi nuovi veicoli 100% elettriche, che - è stato anticipato in diverse occasioni - potranno usufruire oltre alle nuove generazioni delle batterie anche di importanti contributi al miglioramento dell'efficienza come la riduzione dell 'perdite' di funzionamento e l'aiuto fornito da pannelli solari di bordo.