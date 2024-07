Mercedes, nel 2° trimestre i ricavi scendono a 27,17 mld di euro (-3,8%), pesa la Cina. In calo anche l'utile a 3,06 mld (-16%)

Mercedes chiude il secondo trimestre dell'anno con un fatturato di gruppo che scende a 36,7 miliardi di euro, in calo del 4% rispetto ai 38,2 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. L'utile netto scende a 3,06 miliardi, in calo del 16% rispetto al secondo trimestre del 2023. Nel settore auto i ricavi si attestano a 27,17 miliardi di euro (-3,8%). Le vendite di Mercedes-Benz Cars hanno raggiunto le 496.712 unità nel secondo trimestre, con un incremento del 7% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, grazie alla migliore disponibilità di prodotti in Cina e negli Stati Uniti. Le vendite top-end sono aumentate del 6% rispetto al primo trimestre, ma rimangono inferiori ai livelli dell'anno precedente, soprattutto a causa del cambio di modello e di un contesto di mercato poco dinamico in Asia.

L'utile prima degli interessi e delle imposte (Ebit) rettificato di Mercedes-Benz Cars ha raggiunto i 2,8 miliardi, in flessione rispetto ai 3,8 miliardi dell'anno scorso, a fronte di volumi di vendita inferiori. Nel settore dei furgoni le vendite si attestano a 4,77 miliardi (-6,8%). Le vendite globali di Mercedes-Benz Vans hanno raggiunto 103.435 unità nel secondo trimestre, mantenendo le vendite allo stesso livello del primo trimestre (-2% rispetto al primo trimestre). Mercedes conferma la guidance per l'anno e prevede che i ricavi del gruppo saranno a livello dell'anno scorso mentre l'Ebit sarà leggermente inferiore a quello del 2023. Per il settore dell'auto riduce le stime sul ritorno delle vendite ad un intervallo tra il 10% e 11%.