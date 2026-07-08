Mercedes, nel secondo trimestre vendute 417.800 auto (-8%), volano le elettriche +51%

Mercedes-Benz Group ha chiuso il secondo trimestre del 2026 con vendite pari a 511.900 tra auto e veicoli commerciali, in aumento del 2% rispetto al trimestre precedente, nonostante un contesto segnato da incertezze macroeconomiche e geopolitiche e da una domanda più debole in alcune aree dell'Asia. Su base annua, le vendite complessive al di fuori della Cina sono cresciute del 3%, mentre le consegne di veicoli elettrici a batteria (BEV) sono aumentate del 50%, spinte dal successo dei nuovi modelli. Nel periodo preso in esame, Mercedes-Benz Cars ha consegnato 417.800 vetture, con un calo dell'8% rispetto allo stesso trimestre del 2025. Il risultato riflette soprattutto la flessione del mercato cinese, condizionato da un contesto economico più debole, dall'intensificarsi della concorrenza e dalla fase di lancio della nuova gamma del costruttore.

Al di fuori della Cina, invece, le vendite di auto sono cresciute del 2%, trainate dal Nord America (+13%) e dall'Europa (+4%), con la Germania in aumento del 6%. Particolarmente positiva la performance delle vetture elettriche, le cui vendite sono salite del 51% nel trimestre, grazie soprattutto all'Europa, dove hanno registrato un incremento dell'87%. In Germania le consegne di BEV sono più che raddoppiate. Secondo il gruppo, la domanda per la nuova gamma resta elevata, con gli ordini per la GLC elettrica, la CLA elettrica, la GLB elettrica e la nuova Classe S in Europa già estesi fino al prossimo anno. Mercedes sottolinea inoltre che, con l'arrivo sul mercato degli altri modelli previsti dal piano di lanci e un portafoglio ordini ben alimentato, prevede di vendere più auto e veicoli commerciali nella seconda metà del 2026 rispetto alla prima. Stabili invece le vendite di Mercedes-Benz Vans, pari a 94.100 unità nel trimestre.

Il comparto ha registrato una crescita del 23% in Nord America e del 5% in Europa, mentre le consegne di veicoli commerciali elettrici sono aumentate del 46%, confermando una domanda definita solida dal gruppo. «Il più ampio piano di lanci della nostra storia sta prendendo slancio. Le vendite di veicoli elettrici sono aumentate del 51% nel secondo trimestre e la domanda per la nuova GLC elettrica, la CLA elettrica e la GLB elettrica è eccezionalmente forte», ha dichiarato Mathias Geisen, membro del Consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group con responsabilità per Vendite ed esperienza cliente.