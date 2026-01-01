Mercedes paga 150 milioni di dollari per chiudere il “dieselgate” negli Usa. Firmato accordo pluriennale con 48 Stati

Mercedes, debutto scintallente al Ces di Las Vegas per la nuova GLC Elettrica
Mercedes-Benz ha raggiunto un accordo da 149,6 milioni di dollari con una coalizione di procuratori generali di 48 stati Usa, Puerto Rico e il Distretto di Columbia per risolvere accuse legate all’uso di software non dichiarato che manipolava i test sulle emissioni dei veicoli diesel, in violazione delle normative ambientali e di protezione dei consumatori.
Secondo l’accordo, presentato il 22 dicembre, 120 milioni $ saranno versati immediatamente alla coalizione di stati (inclusi 13,53 milioni $ per New York), mentre 29,6 milioni $ sono sospesi e possono essere ridotti se Mercedes ripara, ritira o riacquista i veicoli interessati.
L’intesa copre circa 39.500 veicoli che non erano stati riparati o rimossi dalla circolazione a fine agosto 2023. I proprietari e i locatari eleggibili riceveranno pagamenti di 2.000 $ per ciascun veicolo una volta installato il software di modifica delle emissioni approvato e sarà fornita anche una garanzia estesa.
Le autorità sostengono che Mercedes abbia installato software che riduceva le emissioni solo durante i test, facendo sì che i veicoli emettessero ossidi di azoto fino a 30-40 volte oltre i limiti legali in condizioni reali di guida, danneggiando così l’ambiente e ingannando consumatori e regolatori.
La Casa automobilistica afferma che l’accordo, che richiede anche nuove misure di conformità per prevenire futuri comportamenti illeciti, non influenzerà i risultati finanziari e che sono già stati stanziati fondi per coprire i costi. L’accordo è soggetto all’approvazione finale del tribunale e chiude le ultime questioni legali legate al dieselgate negli Stati Uniti, dopo una precedente multa da 2,2 miliardi $ per altri procedimenti simili.