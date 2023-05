Mercedes posticipa al 2026 l’obiettivo del 50% di vendite elettriche e ibride. Kallenius: «I clienti decideranno velocità della transizione»

STOCCARDA - Mercedes raggiungerà il traguardo del 50% di vendite di auto elettriche e ibride solo nel 2026, rispetto al 2025 precedentemente previsto. Lo ha annunciato mercoledì l’amministratore delegato del gruppo senza specificarne il motivo. «I veicoli ibridi ed elettrici raggiungeranno il 50% delle nostre vendite entro la meta del decennio. A questo punto, cio significa 2026», ha detto Ola Kaellenius in un discorso all’assemblea generale annuale della società. L’anno scorso Mercedes ha fissato questo obiettivo per il 2025 come parte di un piano per ridurre le emissioni di CO2 per auto del 50% entro il 2030 rispetto al 2020. Tuttavia, il dirigente non ha giustificato il ritardo. «Alla fine saranno i nostri clienti a decidere quanto sarà veloce la transizione verso le auto elettriche», ha dichiarato. Mercedes intende comunque raggiungere l’obiettivo del «100% di vendite elettriche nel 2030, laddove le condizioni di mercato lo consentano», ha dichiarato Kaellenius.

Attualmente, la quota di veicoli elettrici e ibridi nelle vendite complessive del gruppo rimane modesta, appena il 10%, secondo gli ultimi dati pubblicati dall’azienda per il primo trimestre del 2023. Come tutte le case automobilistiche europee, Mercedes sta compiendo la transizione verso i veicoli elettrici a un ritmo veloce, in ritardo rispetto a Tesla e ai marchi cinesi. Il costruttore di Stoccarda sta investendo diverse decine di miliardi di euro per rimanere in corsa e diventare «leader tecnologico nelle auto elettriche», anche se la conversione delle fabbriche richiede tempo, soprattutto nelle unita di produzione di componenti e batterie. Il gruppo sta comunque beneficiando di un rapido aumento delle vendite di veicoli elettrici, con un incremento del 67% su base annua nel 2022. Nel primo trimestre, queste vendite sono quasi raddoppiate.