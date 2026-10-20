Mercedes punta sull'IA per accelerare sviluppo dei veicoli. Con piattaforma PLM.AI ridurrà i tempi del 30%

Mercedes-Benz punta sull'intelligenza artificiale per accelerare lo sviluppo dei nuovi veicoli. Con la piattaforma digitale PLM.AI, il costruttore tedesco prevede di ridurre fino al 30% i tempi necessari per portare nuovi prodotti alla produzione in serie, con incrementi di efficienza fino al 50% in singoli processi di progettazione e ingegneria. Il progetto, che prevede un investimento di circa 500 milioni di euro, punta a collegare attraverso un'unica infrastruttura digitale le attività di sviluppo, approvvigionamento, produzione, vendita e assistenza post-vendita.

L'obiettivo è rendere disponibili in tempo reale dati coerenti lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, facilitando il coordinamento tra i team e accelerando le decisioni tecniche. La piattaforma integra applicazioni di intelligenza artificiale già utilizzate in diverse fasi dello sviluppo, tra cui l'ottimizzazione dei costi dei materiali, i processi di certificazione e omologazione, la diagnosi dei guasti e lo sviluppo software. Gli agenti AI potranno inoltre analizzare contemporaneamente le conseguenze delle modifiche progettuali su peso, costi, sicurezza e processi produttivi. Secondo Mercedes-Benz, simulazioni e processi di sviluppo assistiti dall'intelligenza artificiale potrebbero consentire nel tempo di dimezzare il ricorso ai test fisici.

La responsabilità delle decisioni sul prodotto resterà comunque in capo ai team di sviluppo, mentre gli standard di qualità e sicurezza dichiarati dal costruttore rimarranno invariati. Per realizzare PLM.AI, Mercedes-Benz collabora con Contact Software, che fornisce il nucleo software della piattaforma, e Siemens, partner per la progettazione assistita dall'intelligenza artificiale, la simulazione e la validazione digitale attraverso i gemelli digitali.