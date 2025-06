Mercedes, a Rastatt parte la rivoluzione produttiva. L'impianto costruisce la nuova CLA sfruttando l'IA

Mercedes-Benz evolve il metodo di produzione attraverso la nuova CLA realizzata nello stabilimento di Rastatt, in Germania, sfruttando l'integrazione con l'intelligenza artificiale e, per la prima volta, il Mercedes-Benz Operating System nell'ecosistema di produzione digitale, per un approccio produttivo denominato «Digital First». Nello specifico, le varie componenti arriveranno da altri stabilimenti tedeschi: i gruppi propulsori e gli assali elettrici da quello di Stoccarda-Untertürkheim; le parti della scocca e quelle strutturali della carrozzeria dal sito di Kuppenheim; e le batterie dal sito produttivo di Kamenz. Successivamente, anche la Beijing Benz Automotive Co., Ltd (BBAC) produrrà la CLA per il mercato cinese, realizzando anche le batterie ed i propulsori elettrici. Mentre nello stabilimento ungherese di Kecskemét, a seguito dell'avvio della produzione della CLA verranno costruiti altri modelli, ed i motori elettrici della nuova CLA arriveranno dallo stabilimento di Sebes, in Romania.

L'avvio della produzione della CLA a Rastatt è stato preceduto da un'ampia ristrutturazione effettuata a tempo di record. Infatti, sono bastate poche settimane, per configurare una nuova linea di produzione nel padiglione 4.0 con l'ausilio di tecniche di simulazione digitale ad alta precisione, per ottenere notevoli guadagni in termini di efficienza, di tempi e di costi. Inoltre, il sistema operativo Mercedes-Benz (MB.OS), utilizzato per la prima volta nella produzione in serie della nuova CLA, sfrutta un'architettura chip-to-cloud che consente il trasferimento del software del veicolo mediante un server centrale Mercedes-Benz Intelligent Cloud anziché tramite diversi moduli hardware. Questo stabilimento dalla produzione flessibile, da cui possono uscire sia veicoli elettrici che ibridi dalla stessa linea, utilizza l'intelligenza artificiale per monitorare i sottoprocessi nelle cabine di verniciatura al posto dei sistemi di controllo convenzionali, al fine di ridurre il consumo energetico del 20% ed accorciare significativamente i tempi di avviamento del processo.

Nell'integrare la realizzazione della nuova CLA alla costruzione delle varie Classe A, B, GLA e EQA, che sono prodotte a Rastatt, in un impianto che offre lavoro a 6.000 persone, sono state implementate le misure per ridurre il consumo energetico attraverso una nuova generazione di robot a risparmio energetico per la costruzione della carrozzeria, mediante il recupero di calore nei sistemi di ventilazione, e l'introduzione di sistemi di controllo dell'illuminazione moderni e intelligenti.