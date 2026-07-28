Mercedes rivede al ribasso le previsioni sull'anno, pesa la Cina (-30%). Bene le vendite in Europa (+4%) e negli Usa (+10%)

Mercedes-Benz ha rivisto al ribasso le previsioni per l'intero anno a causa della domanda più debole in Cina. La casa di Stoccarda stima un livello di fatturato di gruppo leggermente inferiore al 2025. Nel secondo trimestre il gruppo automobilistico ha registrato un fatturato di 32,1 miliardi di euro dai 33,2 miliardi di euro del pari periodo del 2025 e un ebit di 1,5 miliardi di euro (1,3 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2025). L'utile operativo rettificato relativo al settore auto è sceso del 26% a 909 milioni di euro nel secondo trimestre.

L'andamento su base annua ha risentito dell'intensificarsi delle pressioni di mercato, in particolare in Cina, di un mix di modelli meno favorevole, di misure relative al ciclo di vita dei prodotti e dei costi legati alle campagne di lancio, in parte compensati da continui miglioramenti in termini di efficienza. Le vendite sono aumentate del 4% in Europa e del 10% negli Stati Uniti. Ciò ha in parte compensato il calo del 30% registrato in Cina, dove la forte concorrenza, la domanda contenuta e il rinnovo della gamma di modelli hanno continuato a incidere negativamente sulle vendite. Escludendo la Cina, le vendite globali di automobili sono aumentate del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.