Mercedes si allea con gigante delle batterie in Cina. Partnership con CATL per le future tecnologie delle auto elettriche

FUZHOU - La casa automobilistica tedesca Mercedes-Benz e il gigante cinese delle batterie Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) estenderanno la loro partnership per sviluppare le future tecnologie relative al settore. Lo hanno annunciato ieri le due società. Le due società hanno siglato un accordo di cooperazione che copre una gamma completa di tecnologie per batterie, dalle celle e i moduli per auto e furgoni di Mercedes-Benz al design ‘cell-to-pack’ (CTP) di CATL, che elimina i moduli convenzionali e integra le celle direttamente nella batteria. Secondo l’accordo, le auto Mercedes-Benz EQS, le berline di lusso elettriche prodotte da Mercedes-Benz, che saranno consegnate ai clienti il ;;prossimo anno saranno dotate di batterie CATL con un’autonomia di oltre 700 chilometri e una velocità di ricarica raddoppiata rispetto ai modelli attuali. Le due società hanno anche concordato di rafforzare insieme l’industrializzazione delle batterie agli ioni di litio in Germania. Con la costruzione del suo impianto tedesco, CATL sta sviluppando un sistema di assistenza in Europa per offrire a Mercedes-Benz prodotti più competitivi e una fornitura regolare. «Lavorando con CATL accelereremo la nostra trasformazione verso le ‘emissioni zerò», ha affermato Markus Schafer, membro del consiglio di amministrazione di Daimler Automotive Corporation (AG) e Mercedes-Benz AG. «CATL sarà un importante fornitore e assicurerà il supporto per le prossime generazioni dei nostri prodotti EQ negli anni a venire». Nel 2019, il volume delle vendite di CATL per le batterie per veicoli elettrici ha raggiunto i 40,25 GWh a livello mondiale, dato che rende l’azienda leader nel volume annuale di consumo di batteria per veicoli elettrici. Con sede a Ningde, nella provincia del Fujian, nella Cina orientale, CATL ha firmato contratti di fornitura con un gran numero di produttori di auto internazionali, tra cui BMW, Volkswagen, Daimler e Tesla.