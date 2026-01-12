Mercedes, stagnazione mercato cinese e dazi Usa frenano le vendite nel 2025: -10% a 2,16 mln di unità

La stagnazione del mercato cinese e i dazi statunitensi hanno pesato sulle vendite di Mercedes-Benz lo scorso anno, con un calo del 9% delle vendite di auto e dell'11% di quelle di furgoni. Lo ha annunciato oggi il gruppo automobilistico di Stoccarda che ha venduto circa 2.160.000 unità tra auto e furgoni nel 2025, in calo del 10% rispetto all'anno precedente. rispettivamente le vendite sono state di poco più di 1,8 milioni di unità per le auto e di 359.100 furgoni. I modelli completamente elettrici hanno rappresentato poco meno del 10% del totale a quota 197.300. In Cina, dove Mercedes ha consegnato quasi un terzo di tutte le auto, con 551.900 veicoli, il calo è stato particolarmente pronunciato, attestandosi al 19%. I consumatori non spendono più con la stessa libertà di prima e la concorrenza delle nuove aziende nazionali è aumentata notevolmente.

In Germania, Mercedes è rimasta al livello dell'anno precedente con 213.200 veicoli. Negli Stati Uniti, i dazi imposti da Trump hanno influenzato le vendite del gruppo, con 284.600 unità vendute nell'intero anno, con un calo del 12%. Mercedes segnala comunque su questo mercato la ripresa del quarto trimestre 2025 con 71.900 unità vendute, pari a +2% annuo. Nei segmenti entry-level e core, le vendite sono diminuite del 10% ciascuno. Nel segmento di fascia alta, che comprende le auto di lusso Classe S, Classe G, Mercedes-AMG e Mercedes-Maybach, il calo è stato del 5%. Più della metà delle vendite (1.049.600) ha riguardato il segmento core, che comprende Classe C e Classe E. «Nel 2025 abbiamo dato il via al più grande programma di lancio di prodotti e tecnologie di Mercedes-Benz con sistemi di propulsione elettrica all'avanguardia e software intelligenti», ha dichiarato l'amministratore delegato di Mercedes, Ola Källenius, in un comunicato stampa.