Mercedes, Stefan Weckbach da luglio 2026 nuovo ceo di Mercedes-AMG e dei veicoli di alta gamma

Dal primo luglio del 2026 Stefan Weckbach assumerà la carica di ceo di Mercedes-AMG GmbH e diventerà anche responsabile del Gruppo Veicoli di Alta Gamma (Tev) che comprende Mercedes-Maybach e Classe G. Il suo predecessore Michael Schiebe, che lo scorso primo dicembre è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG con responsabilità per produzione, qualità e gestione della catena di fornitura, continuerà a gestire ad interim le attività di Mercedes-AMG. Weckbach proviene dal Gruppo Volkswagen dove ha ricoperto posizioni di rilievo nella strategia di prodotto per diverse linee di modelli.

Dopo aver gestito un progetto di concept car presso Porsche AG, Weckbach era dal 2023 responsabile della strategia di gruppo e della atrategia di prodotto di gruppo, ricoprendo anche la posizione di responsabile della segreteria generale di Volkswagen AG. Con la nomina di Stefan Weckbach acquisiamo una personalità di leadership eccezionale per Mercedes-AMG - ha detto Jörg Burzer membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG - Combina una profonda conoscenza del prodotto con forti capacità strategiche e vanta un'esperienza eccezionalmente ampia nello sviluppo e nella definizione dei segmenti Performance e Luxury».

«Ha costantemente dimostrato la sua capacità di portare avanti progetti aziendali e di prodotto con facilità, oltre a guidare programmi di veicoli complessi. Questa combinazione lo rende la scelta ideale per lo sviluppo delle divisioni prodotto Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach e Classe G».