Mercedes taglia le stime 2026 del margine del settore auto (2-3% dal 3-5%), titolo giù in Borsa

Mercedes ha rivisto al ribasso la previsione relativa al margine operativo rettificato del settore Auto per l'intero anno. Il gruppo tedesco prevede ora un margine operativo rettificato dell'auto compreso tra il 2% e il 3%, rispetto al precedente 3%-5%. Mantiene invece la stima di un margine operativo rettificato del segmento Veicoli commerciali compreso tra l'8% e il 10%

Nel terzo trimestre Mercedes ha registrato un margine operativo rettificato del segmento autovetture pari al 2,5% e del 9,4% nei veicoli commerciali, un utile operativo di 1,77 miliardi di euro e un flusso di cassa industriale di 172 milioni. Il taglio della guidance non solo pesa sul titolo della casa automobilistica in Borsa ma contagia l'intero settore con perdite a Francoforte anche per Volkswagen e Bmw e a Parigi e Milano per Stellantis.