Mercedes Trucks, Amazon ordina oltre 200 eActros 600. I camion elettrici hanno oltre 500 km di autonomia

Mercedes-Benz Trucks ha ricevuto da Amazon l'ordine più grande di sempre: oltre 200 eActros 600, dei quali più di 140 unità si uniranno alla rete nel Regno Unito e il resto in Germania. Nei prossimi 18 mesi, i camion elettrici eActros 600 scenderanno in pista lungo i percorsi della rete di trasporto intermedio di Amazon, trasportando container di merci da e verso i centri di distribuzione, i centri di smistamento e le stazioni di consegna di Amazon.

Per supportare i veicoli, Amazon ha in programma di installare ulteriori infrastrutture di ricarica rapida in alcuni dei suoi principali siti nel Regno Unito, inclusi punti di ricarica elettrica da 360 kW, capaci di ricaricare i camion eActros 600 dal 20 all'80 per cento in poco più di un'ora. La capacità della batteria di oltre 600 chilowattora (da cui il nome del modello 600) e un nuovo assale elettrico ad alta efficienza, permettono a eActros di raggiungere un'autonomia di 500 chilometri con una massa totale a carico di 40 tonnellate.