Mercedes valuta chiusure fabriche in Germania e stop a investimenti in attesa dell'accordo su costi dipendenti

Mercedes-Benz sta valutando la chiusura di stabilimenti in Germania, sospendendo anche i nuovi investimenti nel Paese fino al raggiungimento di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori sulla riduzione dei costi. «Operiamo in un contesto estremamente difficile, caratterizzato da dazi doganali, pressione sui prezzi, indebolimento della domanda e forte concorrenza, soprattutto da parte della Cina», ha dichiarato Michael Schiebe, membro del cda del gruppo di Stoccarda, in un'intervista interna rivolta ai dipendenti e visionata dall'Afp. «Siamo ormai costretti a esaminare attentamente quali stabilimenti tedeschi dovremmo chiudere se non riuscissimo a modificare la nostra struttura dei costi», ha aggiunto, precisando che, in caso di chiusure, «produrremo i prossimi modelli solo all'estero».

La società ha inoltre deciso di bloccare i nuovi investimenti nei siti tedeschi finché non sarà raggiunta un'intesa sui costi. La pressione arriva dopo che, a fine ottobre, Mercedes-Benz ha rivisto al ribasso le previsioni sul margine operativo della divisione auto per il 2026, a seguito di una contrazione di quasi un terzo delle consegne in Cina nel terzo trimestre. Al centro del confronto con il sindacato Ig Metall ci sono anche salari e orari di lavoro. La sigla chiede un aumento dei salari del 5%, giudicato «eccessivo» da alcuni membri del cda, tra cui Britta Seeger.