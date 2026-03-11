Mercedes valuta la co-produzione con cinese GWM nello stabilimento sudafricano di East London

Mercedes-Benz sta valutando la possibilità di condividere il proprio stabilimento di East London, in Sudafrica, con un altro costruttore automobilistico, tra cui la cinese GWM. La mossa nasce dal forte impatto dei dazi statunitensi sulle auto prodotte nel Paese, che ha ridotto drasticamente le esportazioni verso uno dei principali mercati di destinazione.

Per mantenere sostenibile l’impianto, il gruppo tedesco sta quindi esplorando accordi di co-produzione con partner industriali interessati a utilizzare la capacità produttiva disponibile. Lo stabilimento, che impiega circa 2.400 persone e produce soprattutto la Mercedes-Benz Classe C per diversi mercati internazionali, rappresenta un pilastro dell’industria automobilistica locale. Condividere la fabbrica con un altro costruttore, come riporta il sito interautonews.com, potrebbe garantire continuità operativa, preservare posti di lavoro e rafforzare la competitività della produzione sudafricana in un contesto commerciale globale sempre più complesso.