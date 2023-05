Mercedes Vans, ecco la strategia basata sulla piattaforma elettrica Van.Ea. Per superare il 50% di Ev entro 2030

A partire dal 2026, tutti i veicoli commerciali Mercedes Benz di nuova concezione e di medie e grandi dimensioni saranno costruiti sulla Van Electric Architecture (Van.Ea) la piattaforma elettrica appositamente progettata per questi segmenti. L’annuncio è stato dato oggi durante la presentazione via web della nuova strategia di Mercedes-Benz Vans, specificando che ciò non significherà la scomparsa dei modelli Ice che continueranno ad essere sviluppati visto che al traguardo del 2030 costruiranno ancora metà della vendite. Questa strategia di elettrificazione si basa su tre moduli che costituiscono la piattaforma e consentono una chiara differenziazione tra i mezzi privati di lusso e i veicoli da lavoro di alta gamma, nonché le massime sinergie con Mercedes Benz Cars. Una radicale innovazione quella annunciata oggi che comporterà evidentemente la progressiva riduzione del mix dei modelli con motore Ice, e che permetterà a Mercedes Benz Vans di puntare a una quota di modelli elettrici fino al 20% entro il 2026 e oltre il 50% entro il 2030, con sensibili incrementi della redditività.

Il programma prevede infatti una minore complessità dei veicoli e significative economie di scala in quanto la Van Electric Architecture è modulare e può essere facilmente adattata a mezzi di diverse dimensioni e portate, con trazione anteriore o integrale. La riduzione delle ore necessarie per fabbricare un veicolo - è stato sottolineato - sarà del 25%. A ciò - è stato sottolineato - si aggiungeranno i vantaggi della riduzione programmata delle varianti del portafoglio, che saranno oltre il 50% in meno rispetto agli attuali furgoni con motore Ice pur coprendo gli stessi casi d’uso dei clienti.

Con i futuri modelli elettrici Mercedes-Benz Vans punta a conquistare nuovi clienti e ad un’ulteriore crescita redditizia in Europa (è il mercato più forte con il 60% delle vendite totali) ma contando anche su una potenziale crescita negli Stati Uniti per veicoli commerciali premium di grandi dimensioni e in Cina per i mezzi di lusso destinati ai privati. A livello di risultati finanziari Mercedes Benz Vans prevede di mantenere il trend in crescita del Ros, che nel 2022 era stato del 11,2% e che dovrebbe collocarsi a fine 2023 nella forchetta 11-13%, con la prospettiva di restare in percentuali a doppia cifra fino ed oltre il 2025.