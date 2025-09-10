Mercedes vuole disfarsi di Athlon dopo FreeNow e della quota di Nissan, Arval favorita per l’acquisizione

Mercedes starebbe finalizzando la cessione di Athlon ad Arval. Il gruppo tedesco raccoglierebbe in questo modo altra liquidità e dimagrirebbe ulteriormente dopo le operazioni di cessione di FreeNow, insieme a BMW, a Lyft e della propria quota del 3,8% in Nissan.

A fare la corte alla società di noleggio a lungo termine, acquisita nel 2016 dalla DLL e ora controllata dalla consociata Mercedes-Benz Financial Services, ci sarebbero anche altre società del settore. Arval sembra però avere qualche chance in più visto che le voci che la vogliono in dirittura d’arrivo, citate dalle agenzie Bloomberg e Reuters, provengono proprio dall’interno della controllata da BNP Paribas.

L’obiettivo di Arval, così quello di altre società di noleggio, è quello di acquisire massa critica per reagire ad Ayvens, nata dalla fusione tar ALD e LeasePlan, e alla crescita delle cosiddette captive, ovvero le società di noleggio a lungo termine che sono espressione delle stesse case automobilistiche al contrario di quelle citate che dipendono da gruppi bancari e finanziari.

Il fenomeno sta riguardando ormai da anni anche il mercato italiano poiché permette ai costruttori un controllo più puntuale del valore e dell’usato, fattore fondamentale per affrontare al meglio la transizione e l’aumento dei prezzi delle automobili dovuto anche ad altre componenti come l’aumento obbligato delle dotazioni di sicurezza e le maggiori spese per chip e le materie prime, soprattutto quelle legate all’elettrificazione. Le captive permettono inoltre alle case di gestire meglio operazioni promozionali B2B verso la rete di vendita.

Grazie all’acquisizione di Athlon, Arval recupererebbe quote di mercato consolidando per lo meno la propria seconda posizione sul mercato europeo del noleggio a breve termine se non insediare la stessa Ayvens che ne è tutt’ora leader incontrastato inoltre permetterebbe all’intero settore delle società “pure” di recuperare terreno sul terreno delle captive aumentandone il potere contrattuale nel processo di acquisto delle flotte.