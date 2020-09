Merkel, vertice sull’auto non deciderà nuovi aiuti. Industria, governo e parti sociali discutono futuro auto in Germania

BERLINO - Il vertice sul futuro dell’ auto previsto per stasera in video-conferenza tra la cancelliera Angela Merkel, i ministri competenti, i rappresentanti dell’industria dell’ auto e del sindacato non prenderà decisioni su ulteriori stanziamenti: è quanto ha detto Merkel nella riunione della Cdu oggi, a quanto riferisce Dpa. Ci si attende che dalla riunione di stasera uscirà fuori l’istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di fare proposte su come utilizzare i 2 miliardi stanziati dal governo per il processo di trasformazione del settore dell’ auto.

Finora il dibattito si è concentrato sul tema degli incentivi agli acquisti. Se cioè sia il caso di estendere gli incentivi alle auto a motore, come sostiene il ministro dei Trasporti Andreas Scheuer, oppure se sia necessario istituire un fondo di investimento statale per aiutare soprattutto i fornitori di medie dimensioni dell’industria automobilistica, come richiesto da Spd, Verdi e Ig Metall. Per tutti i partiti la priorità è la difesa dei posti di lavoro nel settore, di fronte alla crisi della scorsa primavera generata dal coronavirus.